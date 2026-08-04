Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses Grande-Rivière Château
jeudi 6 août 2026 · Grande-Rivière Château
Informations pratiques
Grande-Rivière Château
Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses
Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Randonnée pédestre Le Lac de l’Abbaye, le Belvédère du Moulin et l’Ermitage des Frasses
Depuis le lac, belvédère du Moulin, belvédère des Cernois et Ermitage des Frasses !
Le plateau de Grande-Rivière est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau du Grandvaux. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse le lac, enchâssé entre les 2 versants de la forêt. Descente vers l’ancien Ermitage des Frasses. Vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois.
Durée 3h 8 km.
Tarifs Adultes 21€ / enfants (- de 14 ans) 8€
Réservation 06 85 69 89 90
RDV à Grande-Rivière. Coordonnées GPS fournies à la réservation. .
Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
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English : Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses
L’événement Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX