Informations pratiques

Grande-Rivière Château

Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses

Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Randonnée pédestre Le Lac de l’Abbaye, le Belvédère du Moulin et l’Ermitage des Frasses

Depuis le lac, belvédère du Moulin, belvédère des Cernois et Ermitage des Frasses !

Le plateau de Grande-Rivière est sublimé par le lac de l’Abbaye, joyau du Grandvaux. Depuis le belvédère du Moulin, la vue embrasse le lac, enchâssé entre les 2 versants de la forêt. Descente vers l’ancien Ermitage des Frasses. Vue sur les Monts Jura depuis le belvédère des Cernois.

Durée 3h 8 km.

Tarifs Adultes 21€ / enfants (- de 14 ans) 8€

Réservation 06 85 69 89 90

RDV à Grande-Rivière. Coordonnées GPS fournies à la réservation. .

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

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English : Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses

L’événement Rando le Lac de l’Abbaye, belvédère du Moulin et Ermitage des Frasses Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX