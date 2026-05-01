Le Sourn

Rando

Maison des associations Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans une aventure immersive au cœur de la nature sournaise ponctuée de découvertes culturelles.

Parcours de randonnée pédestre de 10 km à partir de 8 ans.

Départ à 14h avec un échauffement en groupe par Léa Hamonic, à la maison des associations.

Crêpe et boisson à l’arrivée.

Inscription par téléphone ou mail. .

Maison des associations Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 81 75 65 43

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English :

L’événement Rando Le Sourn a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté