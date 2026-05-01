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Rando Le Sourn

Rando Le Sourn samedi 23 mai 2026.

Adresse : Maison des associations

Ville : 56300 Le Sourn

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Sourn

Rando

Maison des associations Le Sourn Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Plongez dans une aventure immersive au cœur de la nature sournaise ponctuée de découvertes culturelles.
Parcours de randonnée pédestre de 10 km à partir de 8 ans.
Départ à 14h avec un échauffement en groupe par Léa Hamonic, à la maison des associations.
Crêpe et boisson à l’arrivée.
Inscription par téléphone ou mail.   .

Maison des associations Le Sourn 56300 Morbihan Bretagne +33 6 81 75 65 43 

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English :

L’événement Rando Le Sourn a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté