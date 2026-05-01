RANDO LUDO GOURMANDE Chapelle du Créac’h Plédran
RANDO LUDO GOURMANDE Chapelle du Créac’h Plédran mercredi 20 mai 2026.
Plédran
RANDO LUDO GOURMANDE
Chapelle du Créac’h 6 Rue du Moulin Plédran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 14:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La Deuxième édition Rando Ludo Gourmande du POLE ADOS du Dispositif ITEP des Côtes d’Armor
Il s’agit d’une marche de 12,3 km sur la commune de Plédran
Tout au long de votre parcours, vous dégusterez une entrée, un plat chaud et un dessert breton.
Les jeunes et les professionnels du Pôle Ados se retrouvent réunis autour d’un projet permettant de favoriser le lien social, les échanges et de partager un moment convivial.
Trois circuits sont proposés
12,3 km avec repas tout au long du parcours
8 km avec repas tout au long du parcours
2 kms, marche inclusive en début d’après-midi avec un goûter à l’arrivée.
Inscription avant le 11 mai. .
Chapelle du Créac’h 6 Rue du Moulin Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement RANDO LUDO GOURMANDE Plédran a été mis à jour le 2026-05-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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