RANDO LUDO GOURMANDE Chapelle du Créac’h Plédran

Plédran

RANDO LUDO GOURMANDE

Chapelle du Créac’h 6 Rue du Moulin Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 14:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La Deuxième édition Rando Ludo Gourmande du POLE ADOS du Dispositif ITEP des Côtes d’Armor

Il s’agit d’une marche de 12,3 km sur la commune de Plédran

Tout au long de votre parcours, vous dégusterez une entrée, un plat chaud et un dessert breton.

Les jeunes et les professionnels du Pôle Ados se retrouvent réunis autour d’un projet permettant de favoriser le lien social, les échanges et de partager un moment convivial.

Trois circuits sont proposés

12,3 km avec repas tout au long du parcours

8 km avec repas tout au long du parcours

2 kms, marche inclusive en début d’après-midi avec un goûter à l’arrivée.

Inscription avant le 11 mai. .

Chapelle du Créac’h 6 Rue du Moulin Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement RANDO LUDO GOURMANDE Plédran a été mis à jour le 2026-05-04 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme