Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy
Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy dimanche 25 octobre 2026.
Rando Mille Pattes
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 07:30:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Randonnées pédestres pour découvrir la commune de Saint-Barthélemy.
Accueil café, sandwich, consommation offerte, ravitaillement.
Départ entre 7h30 et 10h. Participation 5€ au profit d’une association .
rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 29 07 69 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rando Mille Pattes Saint-Barthélemy a été mis à jour le 2026-01-05 par OT BAUD Communauté