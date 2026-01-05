Rando Mille Pattes rue de la mairie Saint-Barthélemy

Rando Mille Pattes

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy Morbihan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 07:30:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Randonnées pédestres pour découvrir la commune de Saint-Barthélemy.

Accueil café, sandwich, consommation offerte, ravitaillement.

Départ entre 7h30 et 10h. Participation 5€ au profit d’une association .

rue de la mairie Salle Ty Fest Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne +33 6 29 07 69 30

