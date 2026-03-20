Rando nature Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Rando nature

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le sentier des templiers rando guidée de 14 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire la faune et de la flore locales Inscription obligatoire

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Le sentier des templiers: a 14 km guided hike, where a nature guide takes you on a journey through the history of the local flora and fauna

L’événement Rando nature Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme