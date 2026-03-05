Rando Nature Grandpré
Rando Nature Grandpré mercredi 15 juillet 2026.
Rando Nature
Place René-Bouré Grandpré Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le circuit des gouffres rando guidée de 13 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’eau souterraine, de la faune et de la flore locales
.
Place René-Bouré Grandpré 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
English :
Le circuit des gouffres: 13 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of underground water and local flora and fauna
