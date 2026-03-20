Rando nature Olizy-Primat
Rando nature Olizy-Primat samedi 5 septembre 2026.
Rando nature
Parking du park Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Le sentier de la Demoiselle rando guidée de 10 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Inscription obligatoire
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Parking du park Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Le sentier de la Demoiselle: 10 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of local history, flora and fauna
L’événement Rando nature Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme