Rando nature

Parking du park Argonne Découverte Olizy-Primat Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le sentier de la Demoiselle rando guidée de 10 km , où un animateur nature vous emmène à la rencontre de l’histoire, de la faune et de la flore locales Inscription obligatoire

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Parking du park Argonne Découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Le sentier de la Demoiselle: 10 km guided hike, where a nature guide takes you on a tour of local history, flora and fauna

L’événement Rando nature Olizy-Primat a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme