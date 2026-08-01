UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ally

Rando Nocturne et potée auvergnate Ally

vendredi 7 août 2026 · Ally

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Village | Ally
Ville
43380 Ally
Département
Haute-Loire
Tarif
12 12 12 Rando + potée Rando seule: 5€ Potée seule: 5€

Ally

Rando Nocturne et potée auvergnate

Village | Ally Ally Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Rando + potée
Rando seule: 5€
Potée seule: 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Venez partager une belle soirée conviviale sur le Plateau d’Ally.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe de la nature, de la convivialité et des saveurs auvergnates
Départ depuis la salle polyvalente du village.
  .

Village | Ally Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69  surleplateaudally@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando Nocturne et potée auvergnate

Come join us for a wonderful, friendly evening on the Ally Plateau.
We hope to see many of you there for this evening dedicated to nature, camaraderie, and the flavors of Auvergne.
We’ll meet at the village community center.

L’événement Rando Nocturne et potée auvergnate Ally a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier