Informations pratiques

Ally

Rando Nocturne et potée auvergnate

Village | Ally Ally Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Rando + potée

Rando seule: 5€

Potée seule: 5€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez partager une belle soirée conviviale sur le Plateau d’Ally.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe de la nature, de la convivialité et des saveurs auvergnates

Départ depuis la salle polyvalente du village.

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Village | Ally Ally 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 54 43 69 surleplateaudally@gmail.com

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English : Rando Nocturne et potée auvergnate

Come join us for a wonderful, friendly evening on the Ally Plateau.

We hope to see many of you there for this evening dedicated to nature, camaraderie, and the flavors of Auvergne.

We’ll meet at the village community center.

L’événement Rando Nocturne et potée auvergnate Ally a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier