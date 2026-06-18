Rando nocturne sur le lac de Lescourou Soumensac
Rando nocturne sur le lac de Lescourou Soumensac mercredi 15 juillet 2026.
Soumensac
Rando nocturne sur le lac de Lescourou
3 ter place du 11 novembre Soumensac Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Marche dynamique, avec ou sans bâton, nocturne autour du lac de Lescourou départ 20h rando de 8km pour finir bain de pieds dans la source. Prévoir une serviette.
Concours de la meilleure tarte, boissons fournies
Sortie annulé en cas de fortes intempéries (je vous laisserai un message le jour même)
Marche dynamique, avec ou sans bâton, nocturne autour du lac de Lescourou départ 20h rando de 8km pour finir bain de pieds dans la source. Prévoir une serviette.
Concours de la meilleure tarte, boissons fournies
Sortie annulé en cas de fortes intempéries (je vous laisserai un message le jour même) Si petite pluie Prenez votre poncho !
Uniquement sur inscription auprès d’Agnès. .
3 ter place du 11 novembre Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agnesblnaturo@gmail.com
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English : Rando nocturne sur le lac de Lescourou
Dynamic walk, with or without a walking stick, at night around Lake Lescourou—starting at 8:00 p.m.—an 8-km hike ending with a foot bath in the spring. Please bring a towel.
Best pie contest; drinks provided
Event canceled in case of severe weather (I’ll leave you a message on the day of the event)
L’événement Rando nocturne sur le lac de Lescourou Soumensac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Duras CDT47
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