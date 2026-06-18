Soumensac

Rando nocturne sur le lac de Lescourou

3 ter place du 11 novembre Soumensac Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Marche dynamique, avec ou sans bâton, nocturne autour du lac de Lescourou départ 20h rando de 8km pour finir bain de pieds dans la source. Prévoir une serviette.

Concours de la meilleure tarte, boissons fournies

Sortie annulé en cas de fortes intempéries (je vous laisserai un message le jour même)

Marche dynamique, avec ou sans bâton, nocturne autour du lac de Lescourou départ 20h rando de 8km pour finir bain de pieds dans la source. Prévoir une serviette.

Concours de la meilleure tarte, boissons fournies

Sortie annulé en cas de fortes intempéries (je vous laisserai un message le jour même) Si petite pluie Prenez votre poncho !

Uniquement sur inscription auprès d’Agnès. .

3 ter place du 11 novembre Soumensac 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 42 86 agnesblnaturo@gmail.com

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English : Rando nocturne sur le lac de Lescourou

Dynamic walk, with or without a walking stick, at night around Lake Lescourou—starting at 8:00 p.m.—an 8-km hike ending with a foot bath in the spring. Please bring a towel.

Best pie contest; drinks provided

Event canceled in case of severe weather (I’ll leave you a message on the day of the event)

L’événement Rando nocturne sur le lac de Lescourou Soumensac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Pays de Duras CDT47