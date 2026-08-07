Rando palmée avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët
mercredi 12 août 2026 · Place de l'Océan · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Rando palmée avec Moïse
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 15:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Découvrez la mer autrement avec Moïse, maître-nageur sauveteur. Ça vous dit d’observer les fonds marins du Finistère-Sud ? Équipé d’une combinaison et de palmes, venez admirer la faune et la flore aquatique et découvrir le littoral sous un autre angle.
A partir de 12 ans. .
Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08
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English :
L’événement Rando palmée avec Moïse Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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