Rando palmée avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Rando palmée avec Moïse

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez la mer autrement avec Moïse, maître-nageur sauveteur. Ça vous dit d’observer les fonds marins du Finistère-Sud ? Équipé d’une combinaison et de palmes, venez admirer la faune et la flore aquatique et découvrir le littoral sous un autre angle.

A partir de 12 ans. .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08

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English :

L’événement Rando palmée avec Moïse Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS