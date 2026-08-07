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AGENDA · Clohars-Carnoët

Rando palmée avec Moïse Place de l’Océan Clohars-Carnoët

mercredi 26 août 2026 · Place de l'Océan · Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de l'Océan
Adresse
Base nautique du Pouldu
Ville
29360 Clohars-Carnoët
Département
Finistère
Tarif

Clohars-Carnoët

Rando palmée avec Moïse

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Découvrez la mer autrement avec Moïse, maître-nageur sauveteur. Ça vous dit d’observer les fonds marins du Finistère-Sud ? Équipé d’une combinaison et de palmes, venez admirer la faune et la flore aquatique et découvrir le littoral sous un autre angle.
A partir de 12 ans.   .

Place de l’Océan Base nautique du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 63 28 51 08 

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English :

L’événement Rando palmée avec Moïse Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-08-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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