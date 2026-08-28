Rando-pilates à Aydat Mairie d’Aydat Aydat
dimanche 4 octobre 2026 · Mairie d'Aydat · Aydat
Informations pratiques
Aydat
Rando-pilates à Aydat
Mairie d’Aydat 2 Place de l’Église Aydat Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Associez les bienfaits de la marche et du Pilates lors de cette sortie originale autour d’Aydat.
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Mairie d’Aydat 2 Place de l’Église Aydat 63970 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Combine the benefits of walking and Pilates on this unique outing around Aydat.
L’événement Rando-pilates à Aydat Aydat a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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