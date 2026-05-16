Rando-poussette au parc de Trévarez Saint-Goazec
Rando-poussette au parc de Trévarez Saint-Goazec jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Goazec
Rando-poussette au parc de Trévarez
Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Rando-poussette au parc de Trévarez le jeudi 02 juillet à 10h00
rendre-vous devant la grille du parc de Trévarez! Nous partageons un petit goûter en extérieurs au niveau des anciennes écuries (chacune amène ce qu’il veut ou peut) et en route pour une promenade jusqu’au château.
1h30 à 2h00 sur place .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43
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English :
L’événement Rando-poussette au parc de Trévarez Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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