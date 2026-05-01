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Rando santé Saint-Front-sur-Lémance

Rando santé Saint-Front-sur-Lémance

Rando santé Saint-Front-sur-Lémance lundi 18 mai 2026.

Adresse : Lavoir de Lastreilles

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Front-sur-Lémance

Rando santé

Lavoir de Lastreilles Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé de 5,7 km avec un dénivelé de 110m, animée par Jean-François.   .

Lavoir de Lastreilles Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 71 50 06 

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English : Rando santé

L’événement Rando santé Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne

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