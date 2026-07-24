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AGENDA · Veyrines-de-Vergt

Rando saucisses à Veyrines de Vergt Veyrines-de-Vergt

vendredi 14 août 2026 · Veyrines-de-Vergt

Rando saucisses à Veyrines de Vergt Veyrines-de-Vergt

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24380 Veyrines-de-Vergt
Département
Dordogne
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Veyrines-de-Vergt

Rando saucisses à Veyrines de Vergt

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Nous vous attendons pour une randonnée pédestre ou en VTT selon vos envies suivie d’un repas dans une ambiance conviviale! Il est préférable de réserver
Pensez à amener vos assiettes et couverts.
Nous vous attendons pour une randonnée pédestre ou en VTT selon vos envies suivie d’un repas dans une ambiance conviviale! Il est préférable de réserver
Pensez à amener vos assiettes et couverts.   .

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45 

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English : Rando saucisses à Veyrines de Vergt

We look forward to welcoming you for a walk or a mountain bike ride, whichever you prefer, followed by a meal in a friendly atmosphere! It’s best to book in advance.
Please remember to bring your own plates and cutlery.

L’événement Rando saucisses à Veyrines de Vergt Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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