Informations pratiques

Veyrines-de-Vergt

Rando saucisses à Veyrines de Vergt

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Nous vous attendons pour une randonnée pédestre ou en VTT selon vos envies suivie d’un repas dans une ambiance conviviale! Il est préférable de réserver

Pensez à amener vos assiettes et couverts.

Nous vous attendons pour une randonnée pédestre ou en VTT selon vos envies suivie d’un repas dans une ambiance conviviale! Il est préférable de réserver

Pensez à amener vos assiettes et couverts. .

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45

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English : Rando saucisses à Veyrines de Vergt

We look forward to welcoming you for a walk or a mountain bike ride, whichever you prefer, followed by a meal in a friendly atmosphere! It’s best to book in advance.

Please remember to bring your own plates and cutlery.

L’événement Rando saucisses à Veyrines de Vergt Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux