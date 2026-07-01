Rando Sportive, Le Millepattes, Servon

Informations pratiques

Rando Sportive Mardi 11 août, 08h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T08:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T08:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:30:00+02:00

Stationnement : Départ Parking Waze : « Route de Cheptainville – Lardy «

Distance : 21 km – Dénivelé : 550 m

Responsables : Jean Jacques 06 22 46 00 99 / Marc 06 42 19 52 85

ATTENTION: Pour la période des vacances, s’inscrire auprès des animateurs (mail, SMS ou WhatsApp).

La randonnée pourra être modifiée ou annulée en fonction de la disponibilité des animateurs ou de la météo

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/3996517-cheptainville–rs-25-x-lardy-x-chamarande-21-km-560-m/ »}]

Lardy – Chamarande 21 km 560 m