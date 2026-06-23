Colombine

Rando Un matin d’été

Villefrancon Choye Haute-Saône

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Randonnée à la fraîche des bois entre Villefrancon et Saint Loup. L’occasion de parler des richesses locales comme les 2 châteaux, l’ancienne voie ferrée, …….puis de se retrouver devant un apéritif local et ses gourmandises en fin de balade. Parcours de 8km (terrain plat). Départ à 8h45 devant le monuments aux morts de Villefrancon. Inscription auprès de l’Office de Tourisme. .

Villefrancon Colombine 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Rando Un matin d’été

L’événement Rando Un matin d’été Colombine a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY