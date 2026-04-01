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AGENDA · Lamanon

Rando vélo Concentration du jour de l’an Salle des Fêtes Lamanon

dimanche 17 janvier 2027 · Salle des Fêtes · Lamanon

Informations pratiques

Début
dimanche 17 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
09:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
41 Rue Grand'Rue
Ville
13113 Lamanon
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Lamanon

Rando vélo Concentration du jour de l’an

Dimanche 17 janvier 2027 de 9h30 à 13h30. Salle des Fêtes 41 Rue Grand’Rue Lamanon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 09:30:00
fin : 2027-01-17 13:30:00

Date(s) :
2027-01-17

Cyclotourisme Rassemblement du jour de l’an 2027 avec rando vélo (25 km route, 10 km VTT).
Accueil à la salle des fêtes de Lamanon avec café, viennoiserie, gourmandises.
Inscription obligatoire.   .

Salle des Fêtes 41 Rue Grand’Rue Lamanon 13113 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Cycling Tourism: New Year’s Day 2027 Gathering with a bike ride (25 km on road bikes, 10 km on mountain bikes).

L’événement Rando vélo Concentration du jour de l’an Lamanon a été mis à jour le 2026-04-01 par Provence Tourisme

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