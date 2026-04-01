Rando vélo Concentration du jour de l’an Salle des Fêtes Lamanon
dimanche 17 janvier 2027 · Salle des Fêtes · Lamanon
Informations pratiques
Lamanon
Rando vélo Concentration du jour de l’an
Dimanche 17 janvier 2027 de 9h30 à 13h30. Salle des Fêtes 41 Rue Grand’Rue Lamanon Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-17 09:30:00
fin : 2027-01-17 13:30:00
Date(s) :
2027-01-17
Cyclotourisme Rassemblement du jour de l’an 2027 avec rando vélo (25 km route, 10 km VTT).
Accueil à la salle des fêtes de Lamanon avec café, viennoiserie, gourmandises.
Inscription obligatoire. .
Salle des Fêtes 41 Rue Grand’Rue Lamanon 13113 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Cycling Tourism: New Year’s Day 2027 Gathering with a bike ride (25 km on road bikes, 10 km on mountain bikes).
L’événement Rando vélo Concentration du jour de l’an Lamanon a été mis à jour le 2026-04-01 par Provence Tourisme