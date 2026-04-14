Rando vélo, Neuville Saint Vaast, Neuville-Saint-Vaast

Rando vélo Dimanche 17 mai, 09h00 Neuville Saint Vaast Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Neuville Saint Vaast Place Dorgelès Neuville-Saint-Vaast 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Randonnée en vélo