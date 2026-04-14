Rando vélo, Neuville Saint Vaast, Neuville-Saint-Vaast
Rando vélo, Neuville Saint Vaast, Neuville-Saint-Vaast dimanche 17 mai 2026.
Rando vélo Dimanche 17 mai, 09h00 Neuville Saint Vaast Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00
Neuville Saint Vaast Place Dorgelès Neuville-Saint-Vaast 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Randonnée en vélo