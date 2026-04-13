Rando villemoissonnaise N°2, Villemoisson sur Orge – Le Ludion, Villemoisson-sur-Orge

Rando villemoissonnaise N°2 Samedi 23 mai, 14h00 Villemoisson sur Orge – Le Ludion Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Villemoisson sur Orge – Le Ludion 4 avenue des Gardes Messiers Villemoisson-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « departement91-formation@ffvleo.fr »}]

balade de 22 km à VTT & VTC aux bords de l’orge