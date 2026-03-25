Rando wine (Camp. L’ Oasis/ Les Bardes) Camponig Ushuaïa Villages L’Oasis Eclassan
Rando wine (Camp. L’ Oasis/ Les Bardes) Camponig Ushuaïa Villages L’Oasis Eclassan jeudi 13 août 2026.
Rando wine (Camp. L’ Oasis/ Les Bardes)
Camponig Ushuaïa Villages L’Oasis 810 chemin du petit chaléat Eclassan Ardèche
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Explorez les paysages ardéchois autour du camping Ushuaia Villages L’Oasis lors d’une randonnée guidée par Sandrine Defour (guide oenologue), suivie d’une dégustation par Le Domaine des Bardes (vignoble bio, vin nature).
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Camponig Ushuaïa Villages L’Oasis 810 chemin du petit chaléat Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr
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English :
Discover the landscapes of Ardèche on a guided walk through the vineyards, followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.
L’événement Rando wine (Camp. L’ Oasis/ Les Bardes) Eclassan a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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