Rando Wine (Cave de Sarras) Caveau de Sarras Sarras

Rando Wine (Cave de Sarras)

Caveau de Sarras 6 Rue du Champ de l’Homme Sarras Ardèche

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Explorez les paysages du Domaine de la cave de Sarras lors d’une randonnée guidée par Sandrine Defour (guide oenologue) au cœur des vignobles, suivie d’une dégustation. Une immersion complète dans le terroir et les saveurs de la Vallée du Rhône Nord.

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Caveau de Sarras 6 Rue du Champ de l’Homme Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

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English :

Discover the landscapes of domaine Cave de Sarras on a guided walk through the vineyards, followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.

L’événement Rando Wine (Cave de Sarras) Sarras a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche