Rando Wine (Le domaine des Bardes) Domaine des Bardes Eclassan

Rando Wine (Le domaine des Bardes)

Domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan Ardèche

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Explorez les paysages du Domaine des Bardes lors d’une randonnée guidée par Sandrine Defour (guide oenologue) au cœur des vignobles, suivie d’une dégustation. Une immersion complète dans le terroir et les saveurs de la Vallée du Rhône Nord.

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Domaine des Bardes 160 chemin des Bardons Eclassan 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

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English :

Discover the landscapes of Domaine des Bardes on a guided walk through the vineyards, followed by a tasting. A full immersion into the terroir and flavours of the Northern Rhône Valley.

L’événement Rando Wine (Le domaine des Bardes) Eclassan a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche