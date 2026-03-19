Randolipettes Médiathèque de Tence Tence
Randolipettes Médiathèque de Tence Tence jeudi 16 juillet 2026.
Randolipettes
Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les recettes secrètes, lecture et mise en scène d’albums jeunesse pour les 2 7 ans accompagnés.
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Médiathèque de Tence Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
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English :
Les recettes secrètes, reading and staging of children’s books for accompanied children aged 2 7.
L’événement Randolipettes Tence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon