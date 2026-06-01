Randonada Le Grand-Bourg
Randonada Le Grand-Bourg dimanche 28 juin 2026.
Le Grand-Bourg
Randonada
Salagnac Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Départ à 9h 00 et 10h 00 pour un parcours de 4 ou 12 kms autour de la vallée de la Gartempe, suivi d’un repas (Entrée, Pâté aux Pommes de Terre, fromage, dessert),
Inscription avant le Vendredi 26 Juin,
Tarifs 3 €uros (ravitaillement) 15 €uros (repas).
Tél 06 80 65 39 07 ou 06 80 24 01 02 .
Salagnac Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 01 02 lousalagna@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonada
L’événement Randonada Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Le Grand-Bourg (Creuse)
- Feu de la Saint Jean Le Grand-Bourg 20 juin 2026
- Grand Prix Albert GAGNET Le Grand-Bourg 20 juin 2026
- Club de Lecture Le Grand-Bourg 30 juin 2026
- Exposition de Peintures de Monsieur FORJAN Le Grand-Bourg 4 juillet 2026
- Fête de la Saint Roch Le Grand-Bourg 7 août 2026