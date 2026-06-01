Le Grand-Bourg

Randonada

Salagnac Le Grand-Bourg Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Départ à 9h 00 et 10h 00 pour un parcours de 4 ou 12 kms autour de la vallée de la Gartempe, suivi d’un repas (Entrée, Pâté aux Pommes de Terre, fromage, dessert),

Inscription avant le Vendredi 26 Juin,

Tarifs 3 €uros (ravitaillement) 15 €uros (repas).

Tél 06 80 65 39 07 ou 06 80 24 01 02 .

Salagnac Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 24 01 02 lousalagna@gmail.com

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English : Randonada

L’événement Randonada Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse