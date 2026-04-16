Randonée du Muguet Bourgvallées
Randonée du Muguet Bourgvallées vendredi 1 mai 2026.
Bourgvallées
Randonée du Muguet
Bourgvallées Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous le 01 mai à Saint-Romphaire pour la randonnée du muguet !
3 parcours au choix
• 8,5 km départ à 10h30
• 12,5 km départ à 9h30
• 19 km départ à 8h30
Rendez-vous au stade de foot
Participation 4€ (inscription sur place)
Possibilité de se restaurer sur place
Infos 06 61 43 65 60 .
Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 6 41 43 65 60
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English : Randonée du Muguet
L’événement Randonée du Muguet Bourgvallées a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Saint-Lô
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