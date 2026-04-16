Bourgvallées

Randonée du Muguet

Bourgvallées Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous le 01 mai à Saint-Romphaire pour la randonnée du muguet !

3 parcours au choix

• 8,5 km départ à 10h30

• 12,5 km départ à 9h30

• 19 km départ à 8h30

Rendez-vous au stade de foot

Participation 4€ (inscription sur place)

Possibilité de se restaurer sur place

Infos 06 61 43 65 60 .

Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 6 41 43 65 60

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English : Randonée du Muguet

L’événement Randonée du Muguet Bourgvallées a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Saint-Lô