Randonée et brocante Villentrois-Faverolles-en-Berry
Randonée et brocante Villentrois-Faverolles-en-Berry dimanche 10 mai 2026.
Randonée et brocante
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée pédestre vallée du Modon et Traine-Feuilles, le matin et toute la journée brocante et marché fermier
Randonnée pédestre 10 12 et 18km avec café et 2 ravitaillements.
Tout au long de la journée brocante et marché fermier animé par la Fanfare de Nouans-les-Fontaines.
Sur place buvette et restauration. 3 .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 09 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hiking, morning and all day flea market and farmer’s market
L’événement Randonée et brocante Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Pays de Valençay