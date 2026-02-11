Randonée et brocante

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Randonnée pédestre vallée du Modon et Traine-Feuilles, le matin et toute la journée brocante et marché fermier

Randonnée pédestre 10 12 et 18km avec café et 2 ravitaillements.

Tout au long de la journée brocante et marché fermier animé par la Fanfare de Nouans-les-Fontaines.

Sur place buvette et restauration. 3 .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 09 39

English :

Hiking, morning and all day flea market and farmer’s market

