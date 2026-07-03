Informations pratiques

Boulogne-la-Grasse

Randonnée à Boulogne-le-Grasse

Rue de la Gare Boulogne-la-Grasse Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Randonnée de 5km à la découverte des secrets de Boulogne-la-Grasse avec visite guidée exceptionnelle du château de Boulogne.

Informations et réservation obligatoire à partir du 27 juillet 2026 au 03 44 43 09 57.

Places limitées.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées.

Randonnée de 5km à la découverte des secrets de Boulogne-la-Grasse avec visite guidée exceptionnelle du château de Boulogne.

Informations et réservation obligatoire à partir du 27 juillet 2026 au 03 44 43 09 57.

Places limitées.

Tenue et chaussures de randonnées vivement conseillées. .

Rue de la Gare Boulogne-la-Grasse 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 5-km hike to discover the secrets of Boulogne-la-Grasse, featuring an exclusive guided tour of the Château de Boulogne.

Information and reservations required starting July 27, 2026, at 03 44 43 09 57.

Limited spaces available.

Hiking attire and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée à Boulogne-le-Grasse Boulogne-la-Grasse a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois