Randonnée à Chariez Rle de Chouvrelot Chariez

Informations pratiques

Chariez

Randonnée à Chariez

Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:15:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rando Saône organise une randonnée d’environ 7 km à Chariez. Venez découvrir le patrimoine d’un village classé Petite Cité de Caractère. Le niveau de la randonnée est facile. .

Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Randonnée à Chariez

L’événement Randonnée à Chariez Chariez a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL