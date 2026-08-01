UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chariez

Randonnée à Chariez Rle de Chouvrelot Chariez

samedi 29 août 2026 · Rle de Chouvrelot · Chariez

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:15:00
Lieu
Rle de Chouvrelot
Adresse
Parvis de l'église
Ville
70000 Chariez
Département
Haute-Saône
Tarif

Chariez

Randonnée à Chariez

Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:15:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Rando Saône organise une randonnée d’environ 7 km à Chariez. Venez découvrir le patrimoine d’un village classé Petite Cité de Caractère. Le niveau de la randonnée est facile.   .

Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée à Chariez

L’événement Randonnée à Chariez Chariez a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL