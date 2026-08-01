Randonnée à Chariez Rle de Chouvrelot Chariez
samedi 29 août 2026 · Rle de Chouvrelot · Chariez
Informations pratiques
Chariez
Randonnée à Chariez
Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:15:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Rando Saône organise une randonnée d’environ 7 km à Chariez. Venez découvrir le patrimoine d’un village classé Petite Cité de Caractère. Le niveau de la randonnée est facile. .
Rle de Chouvrelot Parvis de l’église Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Randonnée à Chariez
L’événement Randonnée à Chariez Chariez a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL