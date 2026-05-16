Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie
Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie samedi 29 août 2026.
La Feuillie
Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons
Rue des Ventes La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:30:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Prenez le temps d’une journée pour vous évader à cheval au cœur de la nature et du bocage brayon. De beaux moments et de belles rencontres vous attendent !
À noter ces balades s’adressent uniquement aux cavaliers à l’aise aux trois allures. Elles ne sont pas adaptées aux débutants.
Tous les samedis, la journée entière, déjeuner compris .
Rue des Ventes La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 23 48 55 ecurie.dela.foret.de.lyons@gmail.com
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English : Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons
L’événement Randonnée à Cheval (Journée) Écurie de la Forêt de Lyons La Feuillie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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