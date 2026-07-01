Randonnée à Coudun Coudun
vendredi 10 juillet 2026 · Coudun
Informations pratiques
Coudun
Randonnée à Coudun
Rue de Villers Coudun Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 09:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de la vallée de l’Aronde.
Distance de 7,5km.
Tenue et chaussures de randonnée fortement conseillées.
Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de la vallée de l’Aronde.
Distance de 7,5km.
Tenue et chaussures de randonnée fortement conseillées. .
Rue de Villers Coudun 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57
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English :
Set out to explore the landscapes and heritage of the Aronde Valley.
Distance: 7.5 km.
Hiking clothes and shoes are strongly recommended.
L’événement Randonnée à Coudun Coudun a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois