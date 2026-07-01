Informations pratiques

Coudun

Randonnée à Coudun

Rue de Villers Coudun Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de la vallée de l’Aronde.

Distance de 7,5km.

Tenue et chaussures de randonnée fortement conseillées.

Partez à la découverte des paysages et du patrimoine de la vallée de l’Aronde.

Distance de 7,5km.

Tenue et chaussures de randonnée fortement conseillées. .

Rue de Villers Coudun 60150 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the landscapes and heritage of the Aronde Valley.

Distance: 7.5 km.

Hiking clothes and shoes are strongly recommended.

L’événement Randonnée à Coudun Coudun a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois