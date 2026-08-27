Informations pratiques

Cros

Randonnée à la cascade de Gerbaut

A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Offrez-vous un véritable bol d’air frais avec cette randonnée aux panoramas exceptionnels sur le massif du Sancy.

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A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros 63810 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Treat yourself to a real breath of fresh air with this hike featuring exceptional views of the Sancy Mountains.

L’événement Randonnée à la cascade de Gerbaut Cros a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme