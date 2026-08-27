UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cros

Randonnée à la cascade de Gerbaut Cros

mercredi 28 octobre 2026 · Cros

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
A côté de l'église Sainte Marie-Madeleine de Cros
Ville
63810 Cros
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
5 5 5 13 ans et plus

Cros

Randonnée à la cascade de Gerbaut

A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Offrez-vous un véritable bol d’air frais avec cette randonnée aux panoramas exceptionnels sur le massif du Sancy.
  .

A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros 63810 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a real breath of fresh air with this hike featuring exceptional views of the Sancy Mountains.

L’événement Randonnée à la cascade de Gerbaut Cros a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme