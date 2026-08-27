Randonnée à la cascade de Gerbaut Cros
mercredi 28 octobre 2026 · Cros
Informations pratiques
Cros
Randonnée à la cascade de Gerbaut
A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Offrez-vous un véritable bol d’air frais avec cette randonnée aux panoramas exceptionnels sur le massif du Sancy.
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A côté de l’église Sainte Marie-Madeleine de Cros Cros 63810 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Treat yourself to a real breath of fresh air with this hike featuring exceptional views of the Sancy Mountains.
L’événement Randonnée à la cascade de Gerbaut Cros a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme