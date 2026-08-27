Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature Artonne
samedi 3 octobre 2026 · Artonne
Informations pratiques
Artonne
Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature
Place de la Fontaine Artonne Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Partez à la découverte des richesses d’Artonne au cours d’une randonnée alliant patrimoine, nature et panoramas remarquables.
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Place de la Fontaine Artonne 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out to discover the treasures of Artonne on a hike that combines cultural heritage, nature, and breathtaking views.
L’événement Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature Artonne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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