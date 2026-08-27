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AGENDA · Artonne

Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature Artonne

samedi 3 octobre 2026 · Artonne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la Fontaine
Ville
63460 Artonne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Artonne

Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature

Place de la Fontaine Artonne Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Partez à la découverte des richesses d’Artonne au cours d’une randonnée alliant patrimoine, nature et panoramas remarquables.
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Place de la Fontaine Artonne 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to discover the treasures of Artonne on a hike that combines cultural heritage, nature, and breathtaking views.

L’événement Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature Artonne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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