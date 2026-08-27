Informations pratiques

Artonne

Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature

Place de la Fontaine Artonne Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Partez à la découverte des richesses d’Artonne au cours d’une randonnée alliant patrimoine, nature et panoramas remarquables.

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Place de la Fontaine Artonne 63460 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to discover the treasures of Artonne on a hike that combines cultural heritage, nature, and breathtaking views.

L’événement Randonnée à la découverte d’Artonne et sa nature Artonne a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme