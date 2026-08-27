Randonnée à la découverte de la vallée des Saints Bard Boudes
vendredi 30 octobre 2026 · Bard · Boudes
Informations pratiques
Boudes
Randonnée à la découverte de la vallée des Saints
Bard 5 Route de la Caboule Boudes Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
13 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:45:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
À l’automne, laissez-vous séduire par les paysages flamboyants de la Vallée des Saints, l’un des sites naturels les plus remarquables du Puy-de-Dôme.
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Bard 5 Route de la Caboule Boudes 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
%C0 In the fall, let yourself be enchanted by the vibrant landscapes of the Vallée des Saints, one of the most remarkable natural sites in the Puy-de-Dôme.
L’événement Randonnée à la découverte de la vallée des Saints Boudes a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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