Randonnée à la découverte de la vallée des Saints Bard Boudes

Informations pratiques

Boudes

Randonnée à la découverte de la vallée des Saints

Bard 5 Route de la Caboule Boudes Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

13 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:45:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

À l’automne, laissez-vous séduire par les paysages flamboyants de la Vallée des Saints, l’un des sites naturels les plus remarquables du Puy-de-Dôme.

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Bard 5 Route de la Caboule Boudes 63340 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

%C0 In the fall, let yourself be enchanted by the vibrant landscapes of the Vallée des Saints, one of the most remarkable natural sites in the Puy-de-Dôme.

L’événement Randonnée à la découverte de la vallée des Saints Boudes a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme