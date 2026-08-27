Informations pratiques

Cunlhat

Randonnée à la découverte des mottes castrales de Cunlhat

Cunlhat Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Partez à la découverte des mottes castrales de Cunlhat, témoins fascinants des débuts de la féodalité en Livradois-Forez.

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Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out to explore the castle mounds of Cunlhat, fascinating reminders of the early days of feudalism in Livradois-Forez.

L’événement Randonnée à la découverte des mottes castrales de Cunlhat Cunlhat a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme