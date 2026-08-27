Randonnée à la découverte des mottes castrales de Cunlhat Cunlhat
jeudi 29 octobre 2026 · Cunlhat
Informations pratiques
Cunlhat
Randonnée à la découverte des mottes castrales de Cunlhat
Cunlhat Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Partez à la découverte des mottes castrales de Cunlhat, témoins fascinants des débuts de la féodalité en Livradois-Forez.
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Cunlhat 63590 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Set out to explore the castle mounds of Cunlhat, fascinating reminders of the early days of feudalism in Livradois-Forez.
L’événement Randonnée à la découverte des mottes castrales de Cunlhat Cunlhat a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme