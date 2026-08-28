Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire Servières Haut Orcival

Informations pratiques

Orcival

Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire

Servières Haut Parking du lac de Servières Orcival Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 09:00:00

fin : 2026-10-19 15:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Entre nature, patrimoine et gastronomie, cette randonnée à la journée vous conduit du lac de Servières jusqu’à Orcival, à la rencontre de producteurs locaux.

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Servières Haut Parking du lac de Servières Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Combining nature, cultural heritage, and fine dining, this day-long hike takes you from Lake Servières to Orcival, where you’ll meet local producers.

L’événement Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire Orcival a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme