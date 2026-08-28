Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire Servières Haut Orcival
lundi 19 octobre 2026 · Servières Haut · Orcival
Informations pratiques
Orcival
Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire
Servières Haut Parking du lac de Servières Orcival Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 09:00:00
fin : 2026-10-19 15:00:00
Date(s) :
2026-10-19
Entre nature, patrimoine et gastronomie, cette randonnée à la journée vous conduit du lac de Servières jusqu’à Orcival, à la rencontre de producteurs locaux.
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Servières Haut Parking du lac de Servières Orcival 63210 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Combining nature, cultural heritage, and fine dining, this day-long hike takes you from Lake Servières to Orcival, where you’ll meet local producers.
L’événement Randonnée à la rencontre d’un producteur de Saint-Nectaire Orcival a été mis à jour le 2026-08-28 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme