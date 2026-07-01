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AGENDA · Marquéglise

Randonnée à Marquéglise Marquéglise

vendredi 24 juillet 2026 · Marquéglise

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue de Vandelicourt
Ville
60490 Marquéglise
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Marquéglise

Randonnée à Marquéglise

Rue de Vandelicourt Marquéglise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature.
Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature.   .

Rue de Vandelicourt Marquéglise 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57 

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English :

A 5-km nature hike to discover the mal aimés. Guided walk by Picardie Nature.

L’événement Randonnée à Marquéglise Marquéglise a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois