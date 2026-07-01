Randonnée à Marquéglise Marquéglise
vendredi 24 juillet 2026 · Marquéglise
Informations pratiques
Marquéglise
Randonnée à Marquéglise
Rue de Vandelicourt Marquéglise Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature.
Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature. .
Rue de Vandelicourt Marquéglise 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57
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English :
A 5-km nature hike to discover the mal aimés. Guided walk by Picardie Nature.
L’événement Randonnée à Marquéglise Marquéglise a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois