Informations pratiques

Marquéglise

Randonnée à Marquéglise

Rue de Vandelicourt Marquéglise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature.

Randonnée nature de 5 km à la découverte des mal aimés . Balade guidée par Picardie Nature. .

Rue de Vandelicourt Marquéglise 60490 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 5-km nature hike to discover the mal aimés. Guided walk by Picardie Nature.

L’événement Randonnée à Marquéglise Marquéglise a été mis à jour le 2026-07-03 par Destination Nord-Compiégnois