Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs
Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs vendredi 5 juin 2026.
Saint-Pierre-es-Champs
Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs
4 Chemin des Tourbières Saint-Pierre-es-Champs Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 09:30:00
fin : 2026-06-05 15:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une randonnée aux Larris et aux Tourbières.
A partir de 3 ans, prévoir chaussures de marche
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une randonnée aux Larris et aux Tourbières.
A partir de 3 ans, prévoir chaussures de marche .
4 Chemin des Tourbières Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
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English :
The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France and the commune of Saint-Pierre-ès-Champs are organizing a hike to Les Larris and Les Tourbières.
For children aged 3 and over, please bring walking shoes
L’événement Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme du Pays de Bray