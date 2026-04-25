Saint-Pierre-es-Champs

Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs

4 Chemin des Tourbières Saint-Pierre-es-Champs Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:30:00

fin : 2026-06-05 15:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une randonnée aux Larris et aux Tourbières.

A partir de 3 ans, prévoir chaussures de marche

Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une randonnée aux Larris et aux Tourbières.

A partir de 3 ans, prévoir chaussures de marche .

4 Chemin des Tourbières Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

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English :

The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France and the commune of Saint-Pierre-ès-Champs are organizing a hike to Les Larris and Les Tourbières.

For children aged 3 and over, please bring walking shoes

L’événement Randonnée à Saint-Pierre-ès-Champs Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2024-01-24 par Office de Tourisme du Pays de Bray