UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tréméreuc

Randonnée à Tréméreuc avec Saint-Lunaire en marche Tréméreuc

lundi 17 août 2026 · Tréméreuc

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Parking de l'Église Saint-Laurent
Ville
22490 Tréméreuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréméreuc

Randonnée à Tréméreuc avec Saint-Lunaire en marche

Parking de l’Église Saint-Laurent Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 08:45:00
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Rendez-vous au parking de l’église de Tréméreuc à 8h45
Départ randonnée 9h

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée   .

Parking de l’Église Saint-Laurent Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 57 03 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée à Tréméreuc avec Saint-Lunaire en marche Tréméreuc a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

À voir aussi à Tréméreuc (Côtes-d'Armor)