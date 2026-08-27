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AGENDA · Aigueperse

Randonnée à vélo à Aigueperse Parking du collège Diderot Aigueperse

mercredi 21 octobre 2026 · Parking du collège Diderot · Aigueperse

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parking du collège Diderot
Adresse
12 Route de Montpensier
Ville
63260 Aigueperse
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Aigueperse

Randonnée à vélo à Aigueperse

Parking du collège Diderot 12 Route de Montpensier Aigueperse Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Partez pour une randonnée à vélo à travers les paysages authentiques de la Limagne, en reliant les charmantes communes d’Aigueperse, Vensat et Saint-Agoulin.
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Parking du collège Diderot 12 Route de Montpensier Aigueperse 63260 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Set out on a bike ride through the unspoiled landscapes of the Limagne region, connecting the charming towns of Aigueperse, Vensat, and Saint-Agoulin.

L’événement Randonnée à vélo à Aigueperse Aigueperse a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme