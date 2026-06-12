Randonnée à Viersat avec les Marcheurs du Pays de Boussac Viersat jeudi 6 août 2026.

Viersat

Randonnée à Viersat avec les Marcheurs du Pays de Boussac

Mairie Viersat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 17:45:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Randonnée organisée par les Marcheurs du Pays de Boussac.

Rendez-vous à 17h45 à la Mairie de Viersat pour un départ groupé à 18h00.

Prévoir des chaussures adaptées et de l’eau.

Rappel des règles:

– pas de contre indication à la pratique de la marche

– se faire inscrire avant la randonnée (adhésion 7€), les enfants doivent être accompagnés, les chiens tenus en laisse.

– la randonnée est groupée et encadrée, ne pas dépasser la personne qui se trouve en tête de groupe, ne pas quitter le groupe sans l’autorisation d’un responsable.

Randonnée annulée si des conditions extérieures font courir des risques aux participants chaleur excessive, orages etc… .

Mairie Viersat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 93 01 26

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English : Randonnée à Viersat avec les Marcheurs du Pays de Boussac

L’événement Randonnée à Viersat avec les Marcheurs du Pays de Boussac Viersat a été mis à jour le 2026-06-12 par Creuse Confluence Tourisme