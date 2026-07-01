UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagné Lagarde-Marc-la-Tour

vendredi 17 juillet 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagné Lagarde-Marc-la-Tour

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Parking de l'étang
Ville
19150 Lagarde-Marc-la-Tour
Département
Corrèze
Tarif

Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagné

Parking de l’étang Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Randonnée Difficulté Très facile Durée 6/7 km –   .

Parking de l’étang Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée accompagné

L’événement Randonnée accompagné Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

À voir aussi à Lagarde-Marc-la-Tour (Corrèze)