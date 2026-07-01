Informations pratiques

Lagarde-Marc-la-Tour

Randonnée accompagné

Parking de l’étang Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Randonnée Difficulté Très facile Durée 6/7 km – .

Parking de l’étang Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 87 93 27

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English : Randonnée accompagné

L’événement Randonnée accompagné Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes