Informations pratiques

Lagarde-Marc-la-Tour

Les Olympiades de Large Enval

Stade municipale Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez relever le défi, dans une ambiance conviviale, festive et pleine de bonne humeur ! Constituez votre équipe de 6 personnes maximum et préparez vous à enchaîner les épreuves pour tenter de décrocher la victoire ! Avant le jour J, chaque équipe devra Trouver un nom d’équipe original. Préparer un cri de guerre. Seulement 6 équipes pourront participer alors ne tadez pas à vous inscrire ! Rassemblez vos amis, votre famille ou vos collègues, sortez votre plus bel esprit d’équipe et venez partager une journée de rires, de défis et de conviviabilité. .

Stade municipale Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 07 66 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Olympiades de Large Enval

L’événement Les Olympiades de Large Enval Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme des Contrées Vertes