Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpture sur bois

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez partager un atelier sculpture sur bois du 5 au 8 aout de 9h à 12h et de 14h à 17h. Prix 200€, le formateur de cette atelier sera Joel Thépault, sculpteur. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpture sur bois

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpture sur bois Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes