Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Inauguration

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Biennale International vous invite à leur inauguration prévu a l’annexe de la mairie de Marc La Tour à partir de 11h30. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie à l’annexe de la mairie de Marc La Tour. Entrée gratuite. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biennale Internationnal de Sculpture Inauguration

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Inauguration Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes