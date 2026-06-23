Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues Lagarde-Marc-la-Tour
samedi 8 août 2026 · Lagarde-Marc-la-Tour
Informations pratiques
Lagarde-Marc-la-Tour
Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues
Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez découvrir le concert Blues de Anna Boulic, chanteuse harpiste australienne au jardin de sculpture / MLT
Prix Libre. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie à l’annexe de la Mairie de Marc-La-Tour .
Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr
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English : Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues
L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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