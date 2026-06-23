Informations pratiques

Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez découvrir le concert Blues de Anna Boulic, chanteuse harpiste australienne au jardin de sculpture / MLT

Prix Libre. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie à l’annexe de la Mairie de Marc-La-Tour .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Concert Blues Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Contrées Vertes