Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpteur sur pierre

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-05

Venez partager un atelier sculpture sur pierre du 1er au 5 aout et du 5 au 9 aout de 9h à 12h et de 14h à 17h. Prix 350€, le formateur de cette atelier sera Yves Connier, sculpteur meilleur ouvrier de France. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 jacques.tramont@wanadoo.fr

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English : Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpteur sur pierre

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture Atelier sculpteur sur pierre Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes