Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture En public

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir la Biennale international de la scupture en public au jardin d’Eden. De 9h à 12h et 14h à 18h, sculpture en public à l’atelier Marc-La-Tour. Entrée gratuite. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie, à l’annexe de la mairie de Marc la tour. .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05

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English : Biennale Internationnal de Sculpture En public

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture En public Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Contrées Vertes