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Biennale Internationnal de Sculpture En public Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture En public Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture En public Lagarde-Marc-la-Tour samedi 1 août 2026.

Ville
19150 Lagarde-Marc-la-Tour
Département
Corrèze
Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Lagarde-Marc-la-Tour

Biennale Internationnal de Sculpture En public

Lagarde-Marc-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-01

Venez découvrir la Biennale international de la scupture en public au jardin d’Eden. De 9h à 12h et 14h à 18h, sculpture en public à l’atelier Marc-La-Tour. Entrée gratuite. Tous les jours exposition, buvette, boutique, librairie, à l’annexe de la mairie de Marc la tour.   .

Lagarde-Marc-la-Tour 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 36 42 05 

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English : Biennale Internationnal de Sculpture En public

L’événement Biennale Internationnal de Sculpture En public Lagarde-Marc-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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