Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz Place René Soubelet Urrugne
Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz Place René Soubelet Urrugne jeudi 16 juillet 2026.
Urrugne
Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Une vue plongeante sur la corniche basque et la baie de saint Jean de Luz, immergés dans le monde des pottoks , loin de la foule, dans un univers de verdure coincé entre les montagnes d’Ibardin, un lac, une rivière…. Cette aventure vous tente ? Venez partager cette balade matinale qui nous éloignera des sentiers surpeuplés pour admirer la côte basque bouillonnante depuis un écrin de nature calme et authentique. Dépaysement garanti.
Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Urrugne.
Durée 3 heures
Dénivelé 350 mètres
Distance 6 kilomètres
Réservation obligatoire.
Matériel à prévoir
– Chaussures de sport fermées de préférence crantées (semelles lisses interdites)
– 1 sac à dos
– 1 veste chaude (polaire)
– 1 veste de pluie
– 1 chapeau ou casquette
– 1 litre d’eau minimum par personne
– 1 barre de céréale et/ou un fruit
– 1 pantalon plutôt qu’un short
– crème solaire .
Place René Soubelet Office de Tourisme Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 urrugne@otpaysbasque.com
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English : Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz
L’événement Randonnée accompagnée A la découverte des pottoks, belvédère sur Saint-Jean-de-Luz Urrugne a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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