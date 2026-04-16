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Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou

Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou

Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette route de l’église Itxassou vendredi 14 août 2026.

Lieu : route de l'église

Adresse : Parking de l'église

Ville : 64250 Itxassou

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 23 23 23 Tarif de base plein tarif

Itxassou

Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette

route de l’église Parking de l’église Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-14 13:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Partez à la découverte du piment d’Espelette au coeur de son terroir.
Depuis l’église d’Itxassou, cette randonnée familiale vous amène sur les flancs du Mont Atharri, au sein de paysages pastoraux typiques du Pays Basque, dominés par le vol des vautours fauves.
Point d’orgue de la randonnée la visite de la ferme Fagaldia, petite exploitation familiale productrice de piment d’Espelette, pour découvrir les savoir-faire et la vie rurale basque.

Une sortie conviviale, accessible à tous, adaptable au rythme du groupe.

Rendez-vous à 9h au parking de l’église d’Itxassou.   .

route de l’église Parking de l’église Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 66 96 79  mendilagunak@gmail.com

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English : Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette

L’événement Randonnée accompagnée à la découverte du piment d’Espelette Itxassou a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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